Uomini e Donne, Isabella Ricci: “Gemma Galgani? Se è vera c’è da mettersi le mani nei capelli!”. Poi commenta la rottura tra Ida Platano e Diego Tavani (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Isabella Ricci ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne accanto al suo Fabio Mantovani. Dopo alcune frequentazioni non sfociate in amore, la Ricci ha finalmente trovato la sua dolce metà di cui si dichiara innamoratissima. In un’intervista rilasciata a Mondo Tv 24, Isabella e Fabio hanno parlato del loro percorso nel programma. L’ex dama ha rivelato che, poco prima dell’arrivo di Fabio, aveva deciso di abbandonare il dating show: Prima di Fabio avevo lascito il programma, sono mancata per due puntate. Troppe litigate, troppe discussioni e troppe persone contro. Non me la sentivo di continuare solo per litigare. Non capitava mai una persona interessate. Poi mi hanno convinto a tornare e c’era Fabio. Non me l’aspettavo. La frequentazione con lui era molto più importante delle litigate ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 dicembre 2021)ha abbandonato lo studio diaccanto al suo Fabio Mantovani. Dopo alcune frequentazioni non sfociate in amore, laha finalmente trovato la sua dolce metà di cui si dichiara innamoratissima. In un’intervista rilasciata a Mondo Tv 24,e Fabio hanno parlato del loro percorso nel programma. L’ex dama ha rivelato che, poco prima dell’arrivo di Fabio, aveva deciso di abbandonare il dating show: Prima di Fabio avevo lascito il programma, sono mancata per due puntate. Troppe litigate, troppe discussioni e troppe persone contro. Non me la sentivo di continuare solo per litigare. Non capitava mai una persona interessate. Poi mi hanno convinto a tornare e c’era Fabio. Non me l’aspettavo. La frequentazione con lui era molto più importante delle litigate ...

