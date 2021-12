Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian escono dal programma tra le critiche: anche Maria De Filippi li asfalta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Finisce nel caos più totale l'esperienza a 'Uomini e Donne' di Andrea Nicole Conte. La prima tronista transgender della storia del programma ha scelto, come prevedibile, Ciprian. Prima di uscire, però, lei e il suo corteggiatore preferito sono stati travolti dalle critiche. La notte insieme Come sa bene chi segue attentamente il programma, Andrea Nicole Conte e Ciprian, nei scorsi giorni, hanno trascorso una notte insieme nella casa che la redazione ha dato alla tronista. Già questo episodio aveva lasciato pochi dubbi sulla scelta finale della tronista, contesa tra Ciprian e Alessandro. La puntata andata in onda oggi è quella della scelta di Andrea ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Finisce nel caos più totale l'esperienza a '' diConte. La prima tronista transgender della storia delha scelto, come prevedibile,. Prima di uscire, però, lei e il suo corteggiatore preferito sono stati travolti dalle. La notte insieme Come sa bene chi segue attentamente ilConte e, nei scorsi giorni, hanno trascorso una notte insieme nella casa che la redazione ha dato alla tronista. Già questo episodio aveva lasciato pochi dubbi sulla scelta finale della tronista, contesa trae Alessandro. La puntata andata in onda oggi è quella della scelta di...

