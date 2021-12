Superenalotto | festa in tutta Italia | raffica di vincite

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ultimo concorso delha regalato ancora una voltaimportanti ingrande per tantissimi giocatori. I dettagli L’ultimo concorso delha regalato gioie importanti a tantissimi giocatori in. Anche l’estrazione di martedì 14 dicembre si è allineata alle precedenti, con i brindisi anticipati di Natale in tante città. L'articolo proviene da Consumatore.com.