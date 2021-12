Signora | lei è morta 26 anni fa Inps | sconcerto a Teramo | l' odissea di una pensionata per farsi riconoscere viva

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Unadi Nereto (in provincia di), 60, due figlie, rimasta vedova, è stata per una settimana considerata defunta dall'che le ha impedito di attivare la procedura per ottenere i trattamenti pensionistici. Fortunatamente, riporta il Messaggero, l'errore è stato risolto in pochi minuti e senza troppi intoppi. "Circa 15 giorni fa mi sono recata negli uffici del Patronato locale, per cercare di sistemare in anticipo alcune pratiche amministrative inerenti il Tfr e la reversibilità della pensione di mio marito", racconta la donna ancora sconcertata per l'accaduto. "Sembrava non dovesse esserci nessun problema fino a quando, dopo aver inserito i miei dati personali e il mio codice fiscale, non è apparso che per l'risultavo deceduta, il 15 aprile del 1995". Ventisei ...