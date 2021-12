Rapporto Censis, 6 italiani su 10 bocciano il reddito di cittadinanza: “Spinge le persone a non lavorare” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per il 92,8% degli italiani la povertà si combatte in primo luogo creando lavoro e non moltiplicando i sussidi. Infatti, il 47,6% ritiene ad esempio che il reddito di cittadinanza spinga le persone a non lavorare, mentre per il 37,9% è un supporto alle persone in difficoltà. Infine, il 9,4% pensa che costi troppo al bilancio pubblico. È quanto emerge dal Terzo Rapporto Censis-Tendercapital Inclusione ed esclusione sociale: cosa ci lascerà la pandemia. Ci sono inoltre un milione di nuovi poveri nel 2020, con un incremento del +21,9% rispetto al 2019. Di questi, le donne sono 532mila (+22,9%), i giovani 222mila (+23,2%). Sono invece 333mila le famiglie in povertà assoluta in più nel 2020 rispetto al 2019. Ad alto rischio nel protrarsi dell’emergenza ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per il 92,8% deglila povertà si combatte in primo luogo creando lavoro e non moltiplicando i sussidi. Infatti, il 47,6% ritiene ad esempio che ildispinga lea non, mentre per il 37,9% è un supporto allein difficoltà. Infine, il 9,4% pensa che costi troppo al bilancio pubblico. È quanto emerge dal Terzo-Tendercapital Inclusione ed esclusione sociale: cosa ci lascerà la pandemia. Ci sono inoltre un milione di nuovi poveri nel 2020, con un incremento del +21,9% rispetto al 2019. Di questi, le donne sono 532mila (+22,9%), i giovani 222mila (+23,2%). Sono invece 333mila le famiglie in povertà assoluta in più nel 2020 rispetto al 2019. Ad alto rischio nel protrarsi dell’emergenza ...

