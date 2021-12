Previsioni Meteo per Natale e Capodanno: le prime ipotesi sull’arrivo di neve e gelo in Italia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mancano esattamente 10 giorni al Natale e gli Italiani si stanno già domandando come sarà il Meteo per i giorni di festa. Se per qualcuno l’idea di poter vedere la neve cadere fuori dalla finestra è emozionante, per altri invece il timore dell’arrivo del gelo preoccupa non poco. Stando alle prime Previsioni Meteo per il periodo, pare che per il 25 dicembre l’inverno dovrebbe abbracciare la nostra penisola. Previsioni Meteo per il Natale e fino a Capodanno: che tempo farà in Italia In vista dell’arrivo delle feste, gli esperti di Centro Meteo Italiano stanno cercando di comprendere come sarà il Natale nella ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mancano esattamente 10 giorni ale glini si stanno già domandando come sarà ilper i giorni di festa. Se per qualcuno l’idea di poter vedere lacadere fuori dalla finestra è emozionante, per altri invece il timore dell’arrivo delpreoccupa non poco. Stando alleper il periodo, pare che per il 25 dicembre l’inverno dovrebbe abbracciare la nostra penisola.per ile fino a: che tempo farà inIn vista dell’arrivo delle feste, gli esperti di Centrono stanno cercando di comprendere come sarà ilnella ...

