Outfit di coppia per Justin Bieber e Hailey Baldwin, avvistati insieme a Londra (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Justin Bieber e Hailey Baldwin, innamorati più che mai, si sono concessi una seconda luna di miele e sono volati nella Capitale inglese. Il cantante ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia in compagnia della moglie, mostrando ai follower una stilosa passeggiata per Londra, durante la quale entrambi hanno sfoggiato un look abbinato. Il protagonista di entrambi gli Outfit è un evergreen, quello che in inverno non passa mai di moda: il cappotto cammello. “London town with my baby” (London town con la mia piccola) scrive Bieber come didascalia dello scatto, mentre si mostra con il soprabito dalle nuance color biscotto. Al suo fianco, la modella statunitense indossa una versione dello stesso, caratterizzato però da tonalità più chiare, tendenti al ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 15 dicembre 2021), innamorati più che mai, si sono concessi una seconda luna di miele e sono volati nella Capitale inglese. Il cantante ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia in compagnia della moglie, mostrando ai follower una stilosa passeggiata per, durante la quale entrambi hanno sfoggiato un look abbinato. Il protagonista di entrambi gliè un evergreen, quello che in inverno non passa mai di moda: il cappotto cammello. “London town with my baby” (London town con la mia piccola) scrivecome didascalia dello scatto, mentre si mostra con il soprabito dalle nuance color biscotto. Al suo fianco, la modella statunitense indossa una versione dello stesso, caratterizzato però da tonalità più chiare, tendenti al ...

