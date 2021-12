Milan: possibile colpo già a gennaio? Le ultime (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Fin qui abbastanza deludente la seconda avventura rossonera di Tièmouè Bakayoko. Il centrocampista francese in prestito dal Chelsea non sta incidendo quanto sperato. Per questo motivo la dirigenza del Milan starebbe pensando di anticipare l’approdo a Milanello di Yacine Adli. Il classe 2000 è stato acquistato in estate dal Bordeaux e lasciato in prestito ai francesi fino al termine della stagione. Le prestazioni non all’altezza di Bakayoko e l’imminente partenza di Kessiè e Bennacer per la Coppa d’Africa (sempre che questa venga disputata) hanno però cambiato i progetti di Maldini e Massara. Pioli infatti vuole un centrocampista all’altezza dei titolari e Adli rappresenta la soluzione più pratica. Rimane comunque difficile che il club della Gironda sia disposto a privarsi facilmente del proprio giocatore. Fatto sta che il Milan ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Fin qui abbastanza deludente la seconda avventura rossonera di Tièmouè Bakayoko. Il centrocampista francese in prestito dal Chelsea non sta incidendo quanto sperato. Per questo motivo la dirigenza delstarebbe pensando di anticipare l’approdo aello di Yacine Adli. Il classe 2000 è stato acquistato in estate dal Bordeaux e lasciato in prestito ai francesi fino al termine della stagione. Le prestazioni non all’altezza di Bakayoko e l’imminente partenza di Kessiè e Bennacer per la Coppa d’Africa (sempre che questa venga disputata) hanno però cambiato i progetti di Maldini e Massara. Pioli infatti vuole un centrocampista all’altezza dei titolari e Adli rappresenta la soluzione più pratica. Rimane comunque difficile che il club della Gironda sia disposto a privarsi facilmente del proprio giocatore. Fatto sta che il...

