Membro Cts, al rientro da Coppa Africa10 giorni di quarantena (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Ad oggi il rientro in Italia da parte dei cittadini italiani e stranieri che risiedono stabilmente nel nostro Paese, provenienti dal Camerun, che è inserito all'interno dell'elenco E dell'ordinanza ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Ad oggi ilin Italia da parte dei cittadini italiani e stranieri che risiedono stabilmente nel nostro Paese, provenienti dal Camerun, che è inserito all'interno dell'elenco E dell'ordinanza ...

Advertising

sportli26181512 : Ciciliano (CTS): 'Chi rientrerà dalla Coppa d'Africa dovrà fare 10 giorni di quarantena': Il membro del Comitato Te… - ilnapolionline : Fabio Ciciliano (membro Cts): 'Quarantena obbligatori chi rientrerà dalla Coppa d'Africa' - - Bobbio65M : RT @FrancescoSaro: Mi piace questo ‘membro’ del CTS, sta arrivando un farmaco della Pfeizer efficace contro il Covid. ??????se non sono Pfeize… - sscalcionapoli1 : Membro CTS avvisa: “Giocatori in Coppa d’Africa? Al rientro dieci giorni obbligatori di quarantena in Italia” - MaurizioTorchi2 : RT @FrancescoSaro: Mi piace questo ‘membro’ del CTS, sta arrivando un farmaco della Pfeizer efficace contro il Covid. ??????se non sono Pfeize… -