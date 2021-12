Manuel Bortuzzo, sì ad appello bis per gli imputati. Si profila sconto di pena dopo decisione della Cassazione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Uno sconto di pena in favore dei due giovani di Aprilia (Roma), che per uno scambio di persona avevano colpito Manuel Bortuzzo, il 19enne nuotatore trevigiano poi rimasto paralizzato. Bortuzzo fu centrato, la notte del 3 febbraio 2019. Si trattava di una spedizione punitiva avvenuta fuori da un pub alla periferia della capitale, dopo una rissa alla quale il nuotatore era del tutto estraneo. Sono stati i giudici della Cassazione ad accogliere il ricorso delle difese di Daniel Bazzano di 26 anni e Lorenzo Marinelli di 27, con precedenti di spaccio e rapina, che hanno confessato di essere stati gli autori dell’agguato. Il ricorso riguarda la premeditazione del tentato omicidio, una aggravante che se venisse meno dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Unodiin favore dei due giovani di Aprilia (Roma), che per uno scambio di persona avevano colpito, il 19enne nuotatore trevigiano poi rimasto paralizzato.fu centrato, la notte del 3 febbraio 2019. Si trattava di una spedizione punitiva avvenuta fuori da un pub alla periferiacapitale,una rissa alla quale il nuotatore era del tutto estraneo. Sono stati i giudiciad accogliere il ricorso delle difese di Daniel Bazzano di 26 anni e Lorenzo Marinelli di 27, con precedenti di spaccio e rapina, che hanno confessato di essere stati gli autori dell’agguato. Il ricorso riguarda la premeditazione del tentato omicidio, una aggravante che se venisse meno...

Advertising

LaStampa : Manuel Bortuzzo, la Cassazione riapre il caso: si va verso un terzo sconto della pena per i due giovani che gli han… - NEWSSTA38561603 : #gfvip#manuelelulù#lulù#manuel bortuzzo#loveboat - fattoquotidiano : Manuel Bortuzzo, sì ad appello bis per gli imputati. Si profila sconto di pena dopo decisione della Cassazione - ForzaGiorgia2 : RT @DSantanche: Senza certezza della pena non c’è #giustizia: no all’ennesimo sconto di pena per chi ha sparato a Manuel Bortuzzo. A lui e… - ananassobasso : RT @DSantanche: Senza certezza della pena non c’è #giustizia: no all’ennesimo sconto di pena per chi ha sparato a Manuel Bortuzzo. A lui e… -