LIVE Curling Italia-Germania 6-6, Preolimpico 2021 in DIRETTA: si va all’extra-end con le azzurre di mano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.42 La Germania sfrutta l’ultima stone a disposizione marcando due punti e portando il match all’extra-end dove però saranno le azzurre ad essere di mano. Italia-Germania 6-6. 21.30 Nel frattempo si chiude il match tra Scozia e Lettonia al nono end con la vittoria delle britanniche, 9-5. 21.29 Ora Daniela Betsch e compagne dovranno fare tre punti per vincere, due invece per portare il match all’extra-end dove però sarebbe l’Italia ad essere di mano. 21.26 DUE PUNTI MESSI A SEGNO DALL’Italia NEL NONO END! Ora l’ultima ripresa con la Germania di mano. Italia-Germania 6-4. 21.16 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.42 Lasfrutta l’ultima stone a disposizione marcando due punti e portando il match-end dove però saranno lead essere di6-6. 21.30 Nel frattempo si chiude il match tra Scozia e Lettonia al nono end con la vittoria delle britanniche, 9-5. 21.29 Ora Daniela Betsch e compagne dovranno fare tre punti per vincere, due invece per portare il match-end dove però sarebbe l’ad essere di. 21.26 DUE PUNTI MESSI A SEGNO DALL’NEL NONO END! Ora l’ultima ripresa con ladi6-4. 21.16 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania 1-2 Preolimpico 2021 in DIRETTA: le teutoniche rubano la mano nel quarto end -… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania 1-0 Preolimpico 2021 in DIRETTA: subito una mano rubata dalle azzurre - #Curling… - infoitsport : LIVE Curling Italia-Turchia 12-4, Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre restano in corsa! Alle 14.00 gli uomini - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Turchia 5-2 Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre scappano via dopo il quarto end! -… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Turchia 2-2 Preolimpico 2021 in DIRETTA: si ritorna in parità dopo tre end - #Curling #Italia-… -