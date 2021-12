La curva continua a crescere. Oltre 23mila i contagi e 129 i morti nelle ultime 24 ore. È il numero più alto di vittime della quarta ondata. Più di 300mila gli attualmente positivi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nuovo incremento dei casi di contagio da Covid-19 in Italia. Secondo i dati contenuti nel bollettino giornaliero del ministero della Salute, infatti, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 23.195, in crescita rispetto ai 20.677 registrati ieri (leggi l’articolo). In calo il numero di tamponi processati, 634.638, che determina un tasso di positività al 3,65%. Nuova crescita anche dei decessi, 129 (+9), è il numero più alto di vittime della quarta ondata per un totale di 135.178 dall’inizio dell’epidemia. Ancora in salita anche i ricoveri: le terapie intensive sono 7 in più (come ieri) con 84 ingressi del giorno, e sono 870, mentre i ricoveri ordinari sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nuovo incremento dei casi dio da Covid-19 in Italia. Secondo i dati contenuti nel bollettino giornaliero del ministeroSalute, infatti, i nuoviregistrati24 ore sono 23.195, in crescita rispetto ai 20.677 registrati ieri (leggi l’articolo). In calo ildi tamponi processati, 634.638, che determina un tasso dità al 3,65%. Nuova crescita anche dei decessi, 129 (+9), è ilpiùdiper un totale di 135.178 dall’inizio dell’epidemia. Ancora in salita anche i ricoveri: le terapie intensive sono 7 in più (come ieri) con 84 ingressi del giorno, e sono 870, mentre i ricoveri ordinari sono ...

