Il Newcastle prepara il colpo | Juve | Inter e Milan ko | ecco come

Advertising

sportli26181512 : Newcastle, tre colpi per il futuro: c'è anche Vlahovic: Il Newcastle prepara la lista degli acquisti. Secondo quant… - MondoBN : MERCATO, Il Newcastle prepara l’assalto a V -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle prepara

Calciomercatonews.com

... ma anche in Premier League, con gli interessi da parte della sorpresa West Ham e del. ... Intanto la squadra nerazzurra sial prossimo impegno di campionato allo stadio San Siro contro ...Commenta per primo Illa lista degli acquisti. Secondo quanto riferito dal Daily Mirror il club inglese vorrebbe Vlahovic, Lingard e Trippier .La dirigenza nerazzurra si prepara al restyling in vista della prossima stagione e c'è già un nome che stuzzica parecchio ...Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Newcastle degli arabi ha già preparato la lista degli acquisti. Si parla di Vlahovic per l'attacco, Lingard per il centrocampo e Trippier per la difesa.