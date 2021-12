Gf Vip 2021 | Alfonso Signorini svela come sarà il Natale nella casa

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) In una recentissima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni,ha raccontatosarà ildel Grande Fratello Vip: “Ami piacerebbe ricreare anchedel GF Vip l’atmosfera che si respira nelle case degli italiani. Ci sarà chi dice che è kitsch, ma a me piacciono i sapori popolari. Ho anche fatto chiedere a Katia Ricciarelli di insegnare le parole agli altri concorrenti: ci sara? un concerto didove tutti si esibiranno nelle canzoni tradizionaliJingle bells”. Insomma sarà una festa tradizionalista per i vipponi, passato all’ insegna delle usanze popolari. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo ...

Sophie Codegoni in total black ha conquistato tutti durante l'ultima puntata del Grande Fratello: ogni giorno che passa diventa sempre più bella Sophie Codegoni è stata una delle troniste più amate, più giovani e più belle di Uomini e Donne . È entrata nella casa più spiata d'Italia lo scorso ...Grande attesa al 'Grande fratello' , dopo lo spoiler di Alfonso Signorini il pubblico non sta più nella pelle: quando arriva Pippo Baudo? Il 'Grande fratello' è uno dei reality più seguiti negli ultimi tempi e sono tante le sorprese e i colpi di scena che si presentano in ogni puntata. Alfonso Signorini è alla guida del programma e non perde occasione ...Sui social è apparso un fuori onda del confronto tra Delia e Alex, pochi istanti prima dell'uscita definitiva dal gioco: cosa ha detto Delia a suo marito... Foto: Ufficio Stampa ...Sonia Bruganelli contro Manila Nazzaro nella casa del Grande Fratello Vip. Lorenzo Amoruso attacca: “”Cara Sonia Bruganelli, almeno la mia Manila ha un pensiero, invece per lei cara Sonia il suo pensi ...