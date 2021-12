Entrate tributarie e contributive in crescita nei primi 10 mesi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nei primi 10 mesi dell'anno, secondo i dati el Mef, le Entrate tributarie e contributive mostrano nel complesso una crescita di 50.270 milioni (+9,6%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Le Entrate tributarie evidenziano una crescita pari a 39.111 milioni (+11,4%) rispetto allo stesso periodo del 2020. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+40.446 milioni, +12%), mentre risultano in flessione gli incassi da attività di accertamento e controllo (-593 milioni, -8,7%). Il gettito relativo alle Entrate degli enti territoriali mostra una variazione positiva (+4.481 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nei10dell'anno, secondo i dati el Mef, lemostrano nel complesso unadi 50.270 milioni (+9,6%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Leevidenziano unapari a 39.111 milioni (+11,4%) rispetto allo stesso periodo del 2020. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra unasostenuta (+40.446 milioni, +12%), mentre risultano in flessione gli incassi da attività di accertamento e controllo (-593 milioni, -8,7%). Il gettito relativo alledegli enti territoriali mostra una variazione positiva (+4.481 ...

