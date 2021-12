Cgil e Uil puntano sulle piazze piene. Ma lo sciopero non cambia la manovra (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quando il ministro dell’Economia Daniele Franco riceve i relatori della manovra al Tesoro, sul tavolo c’è il pacchetto degli emendamenti che il Governo presenterà alla commissione Bilancio del Senato. Emendamenti, quindi modifiche, perché la legge di bilancio cambierà, seppure di poco, rispetto al testo approvato dal Consiglio dei ministri. Il superbonus, le cartelle, ma anche la scuola e la tassa sui tavolini all’aperto. La lista è articolata e scivolosa, la Lega e Forza Italia insistono per una nuova pace fiscale mentre il Pd è contrario, si litiga sui soldi alle forze dell’ordine. Non c’è l’intesa e gli emendamenti slittano. Ma il dato che interessa è un altro: l’elenco non contiene nessuna delle rivendicazioni che Cgil e Uil riverseranno giovedì in cinque piazze, ma anche sui treni e sui bus, dentro le aziende, negli uffici ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quando il ministro dell’Economia Daniele Franco riceve i relatori dellaal Tesoro, sul tavolo c’è il pacchetto degli emendamenti che il Governo presenterà alla commissione Bilancio del Senato. Emendamenti, quindi modifiche, perché la legge di bilancio cambierà, seppure di poco, rispetto al testo approvato dal Consiglio dei ministri. Il superbonus, le cartelle, ma anche la scuola e la tassa sui tavolini all’aperto. La lista è articolata e scivolosa, la Lega e Forza Italia insistono per una nuova pace fiscale mentre il Pd è contrario, si litiga sui soldi alle forze dell’ordine. Non c’è l’intesa e gli emendamenti slittano. Ma il dato che interessa è un altro: l’elenco non contiene nessuna delle rivendicazioni chee Uil riverseranno giovedì in cinque, ma anche sui treni e sui bus, dentro le aziende, negli uffici ...

