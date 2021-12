Can Yaman disattiva il profilo Instagram del profumo: i dettagli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il profilo Instagram ufficiale di Mania, il profumo pensato e realizzato da Can Yaman, è stato disattivato senza alcuna comunicazione Il profilo Instagram del profumo di Can Yaman è stato disattivato. È una novità che è emersa nelle scorse ore. Digitando il nome del profumo su Instagram, il profilo non appare più. Il tutto risulta alquanto strano soprattutto perchè proprio di recente, Can Yaman è stato protagonista della seconda tappa del tour legato al profumo. Mania, definita come l’essenza della passione, è la fragranza pensata e realizzata dall’attore turco per i fans di tutto il mondo e che racchiude in sè tutti gli odori delle ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilufficiale di Mania, ilpensato e realizzato da Can, è statoto senza alcuna comunicazione Ildeldi Canè statoto. È una novità che è emersa nelle scorse ore. Digitando il nome delsu, ilnon appare più. Il tutto risulta alquanto strano soprattutto perchè proprio di recente, Canè stato protagonista della seconda tappa del tour legato al. Mania, definita come l’essenza della passione, è la fragranza pensata e realizzata dall’attore turco per i fans di tutto il mondo e che racchiude in sè tutti gli odori delle ...

Advertising

CarolineNingsh2 : RT @DeCecco_pasta: A De Cecco è stato assegnato il 53° Interactive Key Award per la comunicazione pubblicitaria web con lo spot sulla Pasta… - 361_magazine : Un mistero senza risposta #CanYaman #CanYamanMania #CanYamanManiaTour #CanYamanForChildren… - Laura71995141 : RT @saf_yaman: A De Cecco è stato assegnato il 53° Interactive Key Award per la comunicazione pubblicitaria web con lo spot sulla Pasta Int… - saf_yaman : A De Cecco è stato assegnato il 53° Interactive Key Award per la comunicazione pubblicitaria web con lo spot sulla… - phenomenon_CY_ : RT @DeCecco_pasta: A De Cecco è stato assegnato il 53° Interactive Key Award per la comunicazione pubblicitaria web con lo spot sulla Pasta… -