Bilancio della Regione, Giani apre alle richieste Pd: «Pronto a ritoccarlo se necessario» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il presidente presenterà un maxi-emendamento per ripristinare il fondo disabili e il budget alla Memoria Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il presidente presenterà un maxi-emendamento per ripristinare il fondo disabili e il budget alla Memoria

Advertising

DPCgov : Con il ritrovamento dell'ultima vittima si chiudono le attività di ricerca dei dispersi della esplosione a… - LegaSalvini : ++ ?? LA REPUBBLICA: «NEL BILANCIO DELLA REGIONE TOSCANA TAGLI NELL’AIUTO AI DISABILI» ++ - TgLa7 : ??#Ravanusa: trovato Giuseppe, l'ultimo #disperso. Sale a 9 il bilancio delle vittime della tragedia #TgLa7 #notizie… - biskero : RT @vaielettrico: La Legge di Bilancio ignora il tema chiave della ricarica privata, a casa e in azienda. Il governo mette al bando le auto… - Chancione : Per farvi capire come stiamo messi vi dico solo che mentre si sta discutendo della legge di bilancio, Salvini ha or… -

Ultime Notizie dalla rete : Bilancio della Covid, Figliuolo "Pronti a vaccinare casa per casa" ROMA " "Guardando ai numeri, il bilancio della campagna vaccinale basata sul piano elaborato subito dopo la mia nomina da parte del presidente Mario Draghi è senz'altro positivo". Lo dice in un'intervista al quotidiano La Stampa il ...

Ravanusa, oggi lutto cittadino nel paese e ad Agrigento ... si sono concluse le operazioni di recupero dei corpi delle nove vittime della tragica esplosione. ( LE VITTIME - L'INTERVENTO SULLA RETE GAS ) 'Questa immane tragedia si chiude con un bilancio ...

“Qui c'è aria di cultura”: il bilancio della manifestazione letteraria Sardegna Reporter Palermo-Bari a Perenzoni: urge acchianata dalla Santuzza L’incontro di domenica 19 dicembre 2021 , ultimo del girone di andata nonché big-match della giornata, alle ore 14.30 allo ... 11 doppi gialli e 9 rossi. Bilancio favorevole alle squadre di casa che ...

Ravanusa: lutto cittadino fino al giorno dei funerali “Questa immane tragedia si chiude con un bilancio pesantissimo di vite spezzate. Fino al giorno dei funerali – ha spiegato – ho dichiarato il lutto cittadino in ricordo di Piero, Carmela, Giuseppe, ...

ROMA " "Guardando ai numeri, ilcampagna vaccinale basata sul piano elaborato subito dopo la mia nomina da parte del presidente Mario Draghi è senz'altro positivo". Lo dice in un'intervista al quotidiano La Stampa il ...... si sono concluse le operazioni di recupero dei corpi delle nove vittimetragica esplosione. ( LE VITTIME - L'INTERVENTO SULLA RETE GAS ) 'Questa immane tragedia si chiude con un...L’incontro di domenica 19 dicembre 2021 , ultimo del girone di andata nonché big-match della giornata, alle ore 14.30 allo ... 11 doppi gialli e 9 rossi. Bilancio favorevole alle squadre di casa che ...“Questa immane tragedia si chiude con un bilancio pesantissimo di vite spezzate. Fino al giorno dei funerali – ha spiegato – ho dichiarato il lutto cittadino in ricordo di Piero, Carmela, Giuseppe, ...