Arriva ‘Essere Josè Mourinho’ | il libro di Massimiliano Vitelli sulla vita dello Special One

Il giornalista Massimiliano Vitelli, che ha incontrato per la prima volta Josè Mourinho a Londra ai tempi della sua esperienza sulla panchina del Chelsea, ha deciso di raccontare lo stesso tecnico della Roma in un libro che vede la prestigiosa prefazione di Massimo Moratti. Il libro è diviso in tre sezioni. Nella prima troviamo Mourinho uomo, le sue passioni, le sue idee extra-calcistiche, gli hobby, le abitudini, le amicizie e le rivalità. Nella seconda, invece, si analizza il tecnico, con un focus dettagliato su come ha fatto giocare tutte le squadre che ha allenato prima di Arrivare alla Roma. La terza sezione è dedicata all'indiscussa posizione di leader che tutti riconoscono all'allenatore più famoso di tutti i tempi.

