Almanacco del 15-12-2021 ore 07 | 30

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)del giorno mercoledì 15 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale il famoso giro di boa anche in questa settimana Oggi la chiesa ricorda San Valeriano nome che deriva dal verbo latino valere star bene essere in buona salute il proverbio si dice Meo e Fossetta bellezza perfetta Però però però però i nativi oggi attenzione l’imperatore Nerone Gustave Eiffel vi ricorda qualcosa Il Red Ronnie auguri anche ridere ogni Noi andiamo a fare invece gli auguri ai nostri nativi oggi Ro pronti dov’è Dov’è dov’è l’elenco veloce veloce portalo qui portalo qui allora intanto i messaggi che sono arrivati salutiamo Sabrina Mino Lina e FedericaBuona giornata Tantissimi auguri invece di buon compleanno oggi inviamo a fare a Pino a Simona e a Marcella buon compleanno Marcella anche a te Ben ritrovata era tanto tempo infatti non ci si va Allora andiamo a fare il nostro viaggio nel ...

GROSSETO " Mercoledì 15 dicembre , San Valeriano vescovo, il sole sorge alle 7.39 e tramonta alle 16.42. Accadeva oggi: 37 " Nasce l'imperatore romano Nerone...popolare come facciamo noi è diventata una missione e allo stesso tempo un grande archivio... appassionato cultore di storia locale scomparso di recente, sarà presentato anche l'di ...GROSSETO – Mercoledì 15 dicembre, San Valeriano vescovo, il sole sorge alle 7.39 e tramonta alle 16.42. Accadeva oggi: 37 – Nasce l'imperatore romano ...Firenze, 15 dicembre 2021 - Oggi il basket è uno degli sport più famosi e praticati al mondo, non solo in America. Ma prima del 15 dicembre 1891 non esisteva. È stato inventato quel giorno da un profe ...