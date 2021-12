Uomini e Donne anticipazioni 14 dicembre: Biagio Di Maro e Bernarda, tra i due è davvero tutto finito? (Di martedì 14 dicembre 2021) Biagio Di Maro è parte del parterre di Uomini e Donne dal 2020, ma in un meno di 24 mesi si è ritagliato un ruolo da protagonista. Il Cavaliere è sempre al centro delle polemiche per le sue frequentazioni e il suo modo di fare con le Dame. Sempre molto passionale e diretto, Biagio Di Maro non ha mai nascosto la sua volontà di conoscere le Dame che frequenta in ogni aspetto, salvo poi, spesso, capire che da parte sua non è scattato nulla. Le relazione con Isabella Ricci e quella con Sara Zilli sono quelle che hanno fatto più scalpore, ma, in ogni puntata Biagio Di Maro, riesce a trovare il modo di stupire il pubblico. In quest’ultimo periodo il Cavaliere ha conosciuto Bernarda, ma anche con lei dopo la passione è arrivata subito ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 14 dicembre 2021)Diè parte del parterre didal 2020, ma in un meno di 24 mesi si è ritagliato un ruolo da protagonista. Il Cavaliere è sempre al centro delle polemiche per le sue frequentazioni e il suo modo di fare con le Dame. Sempre molto passionale e diretto,Dinon ha mai nascosto la sua volontà di conoscere le Dame che frequenta in ogni aspetto, salvo poi, spesso, capire che da parte sua non è scattato nulla. Le relazione con Isabella Ricci e quella con Sara Zilli sono quelle che hanno fatto più scalpore, ma, in ogni puntataDi, riesce a trovare il modo di stupire il pubblico. In quest’ultimo periodo il Cavaliere ha conosciuto, ma anche con lei dopo la passione è arrivata subito ...

