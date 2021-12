Speranza: "Ore non semplici, oggi in Cdm ulteriori scelte" (Di martedì 14 dicembre 2021) “oggi in Cdm ci saranno ulteriori scelte sull’emergenza che stiamo vivendo”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo a un seminario sulle cure palliative. “Sono ore non semplici. Sarebbe un’illusione pensare che la sfida del Covid appartenga al passato, è una sfida presente: i numeri dei contagi sono in crescita da diverse settimane”. È attesa una proroga dello stato d’emergenza al 31 marzo, proprio per fronteggiare l’avanzata della variante Omicron, che già in alcuni Paesi d’Europa sta dilagando. “Le terze dosi sono ancora più importanti per fronteggiare la variante Omicron, lo stiamo vedendo dai dati che arrivano” sottolinea il ministro, che invita ad accelerare sulle somministrazioni del booster. “I numeri di questi giorni sonomolto incoraggianti. Ieri mezzo milione di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) “in Cdm ci sarannosull’emergenza che stiamo vivendo”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, intervenendo a un seminario sulle cure palliative. “Sono ore non. Sarebbe un’illusione pensare che la sfida del Covid appartenga al passato, è una sfida presente: i numeri dei contagi sono in crescita da diverse settimane”. È attesa una proroga dello stato d’emergenza al 31 marzo, proprio per fronteggiare l’avanzata della variante Omicron, che già in alcuni Paesi d’Europa sta dilagando. “Le terze dosi sono ancora più importanti per fronteggiare la variante Omicron, lo stiamo vedendo dai dati che arrivano” sottolinea il ministro, che invita ad accelerare sulle somministrazioni del booster. “I numeri di questi giorni sonomolto incoraggianti. Ieri mezzo milione di ...

