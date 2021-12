Sci alpino, i convocati dell’Italia per la Val Gardena. Paris e Innerhofer guidano la squadra azzurra (Di martedì 14 dicembre 2021) La Coppa del Mondo maschile di sci alpino arriva in Italia e ci resterà fino alla fine dell’anno. Ad aprire la serie di gare nel nostro paese, sarà la Val Gardena con una due giorni sulla mitica Saslong. Venerdì è in programma il superG, mentre sabato spazio alla discesa libera, con gli azzurri che cercano di sfatare il tabù vittoria. Un successo italiano su questa pista manca addirittura dal 2008, quando Werner Heel si impose in superG, mentre bisogna tornare al 2001 per rivedere un azzurro sul gradino più alto del podio in discesa (Kristian Ghedina). Sono nove gli atleti convocati, anche se per entrambe le gare sono solo sette i partecipanti. Saranno dunque fondamentali le prove per decidere le due riserve, anche se ovviamente alcuni hanno il posto assicurato, come Dominik Paris, Christof Innerhofer, ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) La Coppa del Mondo maschile di sciarriva in Italia e ci resterà fino alla fine dell’anno. Ad aprire la serie di gare nel nostro paese, sarà la Valcon una due giorni sulla mitica Saslong. Venerdì è in programma il superG, mentre sabato spazio alla discesa libera, con gli azzurri che cercano di sfatare il tabù vittoria. Un successo italiano su questa pista manca addirittura dal 2008, quando Werner Heel si impose in superG, mentre bisogna tornare al 2001 per rivedere un azzurro sul gradino più alto del podio in discesa (Kristian Ghedina). Sono nove gli atleti, anche se per entrambe le gare sono solo sette i partecipanti. Saranno dunque fondamentali le prove per decidere le due riserve, anche se ovviamente alcuni hanno il posto assicurato, come Dominik, Christof, ...

