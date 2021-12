Sanremo 2022, Amadeus bacchetta i Jalisse: «Lamentarsi non serve. Bisogna lavorare sodo e non pensare al complotto» (Di martedì 14 dicembre 2021) Amadeus Ad Amadeus non sono serviti fiumi di parole. Sulle proteste dei Jalisse per l’ennesima esclusione dal Festival di Sanremo, il conduttore è stato breve ma chiarissimo. “Niente di personale con loro“, ha precisato. Poi però ha riservato al duo canoro anche una bacchettata in merito all’inclinazione alla lamentela. “La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni“, avevano lamentato i Jalisse nei giorni scorsi, guidando il coro degli scontenti per la mancata ammissione tra i Big del Festival 2022. “Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni“, avevano scritto sui social, denunciando una sorta di accanimento in negativo nei loro ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 14 dicembre 2021)Adnon sono serviti fiumi di parole. Sulle proteste deiper l’ennesima esclusione dal Festival di, il conduttore è stato breve ma chiarissimo. “Niente di personale con loro“, ha precisato. Poi però ha riservato al duo canoro anche unata in merito all’inclinazione alla lamentela. “La famosa ripartenza non è per tutti; noinon abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di, ma si può parlare di noi e fare citazioni“, avevano lamentato inei giorni scorsi, guidando il coro degli scontenti per la mancata ammissione tra i Big del Festival. “Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni“, avevano scritto sui social, denunciando una sorta di accanimento in negativo nei loro ...

