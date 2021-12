Rowling al botteghino batte il woke

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 dicembre 2021) Una rara edizione del primo volume della saga di Harry Potter ha raggiunto un prezzo record in un’asta negli Stati Uniti. Una copia della prima tiratura di “Harry Potter e la pietra filosofale” di J. K., stampata in Gran Bretagna nel 1997, è stata venduta per 471 mila dollari. Intanto, a vent’anni dalla prima proiezione di “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, il box office dei cinema dell’8 dicembre ne ha riconfermato il successo impressionante. Il primo film della saga è tornato in tutti i multisala del circuito Uci Cinemas per festeggiare il ventesimo anniversario, riscuotendo un successo sorprendente. Questo porta a farci una domanda: e se la cancel culture, il, tutto l’armamentario dell’indignazione, non fossero che fumo negli occhi e che l’opinione pubblica se ne fregasse altamente delle crociate moralistiche contro la ...