Perde il controllo della sua auto, esce di strada e si ribalta. Muore a 67 anni (Di martedì 14 dicembre 2021)

Perde il controllo della sua auto, esce di strada e si ribalta. Muore a 67 anni Arezzo, 14 dicembre 2021 - Incidente mortale ad Anghiari. Alle 13.06 in una strada interna in località Campo alla Fiera ad Anghiari un uomo di 67 anni, residente ad Anghiari, ha perso il controllo della propria auto che è uscita di strada ribaltandosi. Sono intervenuti i mezzi di soccorso con automedica e ambulanza, assieme ai Vigili del Fuoco. Giunti sul posto i sanitari hanno ...

