Natale 2021: le luci di Sorrento, uno spettacolo in riva al mare (Di martedì 14 dicembre 2021) Sorrento non è solo la città del mare e delle delizie a limone, ma a Natale 2021 anche qui la magia delle feste arriva grazie alle meravigliose luci e luminarie. Ecco dove vederle. La Campania durante le feste di Natale è una delle regioni più belle da visitare in Italia e una delle destinazioni top L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 14 dicembre 2021)non è solo la città dele delle delizie a limone, ma aanche qui la magia delle feste argrazie alle meravigliosee luminarie. Ecco dove vederle. La Campania durante le feste diè una delle regioni più belle da visitare in Italia e una delle destinazioni top L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

juventusfc : ???? ???????????? ???? ????????????????... ?? Aggiungete un SORRISO ?? alle vostre Feste! ?????? #JuventusXmasLab ??… - enpaonlus : Calendari e idee regalo per le feste di Natale che aiutano canili e rifugi - Agenzia_Ansa : Capodanno senza feste di piazza in Campania, la stretta del presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Ordinanza a… - Il_Mezzogiorno : La Magia del Natale a Cardito: al via gli spettacoli al parco Taglia, animazione nelle piazze e il trenino magico p… - GanoGanelli : RT @rep_milano: Codogno si regala gli Happy Days per Natale: la mostra di memorabilia sul mondo di Fonzie, Richie & co. -