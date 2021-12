Napoli, Zielinski ha la tracheite, Fabian l’influenza, Mario Rui è affaticato (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Napoli ha fornito aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati con il consueto report dell’allenamento. La prima notizia riguarda Piotr Zielinski: il centrocampista ha la tracheite. Il Napoli scrive che si è sottoposto a tampone molecolare e che ha dato esito negativo. “Zielinski non ha svolto allenamento per un fenomeno di tracheite. Si specifica inoltre che nella giornata si ieri si è sottoposto a tampone molecolare con esito negativo”. Per quanto riguarda gli altri, di seguito le informazioni. Fabian ha saltato l’allenamento per sintomi influenzali. Mario Rui è affaticato. “Insigne ha svolto lavoro di scarico in palestra. Fabian non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha fatto terapie e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilha fornito aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati con il consueto report dell’allenamento. La prima notizia riguarda Piotr: il centrocampista ha la. Ilscrive che si è sottoposto a tampone molecolare e che ha dato esito negativo. “non ha svolto allenamento per un fenomeno di. Si specifica inoltre che nella giornata si ieri si è sottoposto a tampone molecolare con esito negativo”. Per quanto riguarda gli altri, di seguito le informazioni.ha saltato l’allenamento per sintomi influenzali.Rui è. “Insigne ha svolto lavoro di scarico in palestra.non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha fatto terapie e ...

