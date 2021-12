Lotta alla criminalità farmaceutica e al doping: ondata di arresti, denunce e sequestri (Di martedì 14 dicembre 2021) Operazione Shield II, ondata di sequestri, arresti e denunce. I Carabinieri del NAS hanno concluso “SHIELD II”, acronimo di Safe Health Implementation, Enforcement and Legal Development, vasta operazione internazionale finalizzata alla tutela della salute e al contrasto della criminalità farmaceutica. L’operazione si è sviluppata sotto la direzione di EUROPOL, con il supporto dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), e ha visto la partecipazione di 26 tra Paesi membri dell’Unione Europea ed extra UE, nonché di organizzazioni internazionali quali la WADA e il contributo delle dogane nazionali coordinate dall’Ufficio Europeo Antifrode (OLAF), riproponendo lo schema organizzativo di coordinamento, cooperazione e scambio informativo tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021) Operazione Shield II,di. I Carabinieri del NAS hanno concluso “SHIELD II”, acronimo di Safe Health Implementation, Enforcement and Legal Development, vasta operazione internazionale finalizzatatutela della salute e al contrasto della. L’operazione si è sviluppata sotto la direzione di EUROPOL, con il supporto dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), e ha visto la partecipazione di 26 tra Paesi membri dell’Unione Europea ed extra UE, nonché di organizzazioni internazionali quali la WADA e il contributo delle dogane nazionali coordinate dall’Ufficio Europeo Antifrode (OLAF), riproponendo lo schema organizzativo di coordinamento, cooperazione e scambio informativo tra ...

