Incendio di Beinasco | inquinanti hanno raggiunto concentrazione massima

(Di martedì 14 dicembre 2021) C’è preoccupazione per l’inquinamento derivante dall’scoppiato domenica a, nel capannoni industriale della ditta Demap, contenente materiale plastico. I tecnici dell’Arpa sono al lavoro per monitorare la qualità dell’aria a Torino e nelle zone limitrofe. A preoccupare è la ricaduta delle polveri incombuste e dei gas, dopo che nella tarda serata di ieri, a causa dell’inversione termica, le concentrazioni diil valore massimo. Alcune scuole di, a causa della nube tossica, sono rimaste chiuse e riapriranno solo quando l’area sarà messa in sicurezza. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

twitorino : INCENDIO DI BEINASCO. Ai residenti di Torino sud la Protezione Civile raccomanda di tenere chiuse le finestre e di… - Agenzia_Ansa : Un incendio è divampato nel pomeriggio nella zona industriale di Beinasco, alle porte di Torino. Una colonna di fum… - ArpaPiemonte : Incendio a Beinasco. All'altezza del centro commerciale Le Gru COV 120-140 ppb (più del valore di fondo che è di… - quotidianopiem : Incendio Beinasco: il tetto era in amianto, acido fluoridrico 10 volte oltre la norma e sono a rischio anche le fal… - mariuccia12345 : RT @carmagnolaweb: Incendio #Beinasco: il tetto era in amianto, acido fluoridrico 10 volte oltre la norma e sono a rischio anche le falde.… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Beinasco

Peggiora ancora l'aria nella zona dell'della Demap di. I valori dei composti organici volatili rilevati nella notte dall'Arpa sono quattro volte superiori al normale, in salita ancora rispetto a ieri e la situazione non ...La ricaduta dei fumi provocati dal maxidi materie plastiche alla Demap di(in provincia di Torino) ha raggiunto nella tarda serata di ieri la concentrazione massima dall'inizio del rogo in alcuni punti della città ...I valori dei composti organici volatili rilevati nella notte dall'Arpa sono quattro volte superiori al normale, in salita ancora rispetto a ieri ...La ricaduta dei fumi provocati dal maxi incendio di materie plastiche alla Demap di Beinasco (Torino) ha raggiunto nella tarda serata di ieri la concentrazione massima dall'inizio del rogo in alcuni p ...