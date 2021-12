Il più umano degli dei in terra (Di martedì 14 dicembre 2021) Alle Olimpiadi di Città del Messico 1968, su un palcoscenico minore, quello dei pesi medi nella lotta libera, si consuma un evento che passa inosservato alle telecamere ma che riveste un’importanza unica per un piccolo angolo di mondo, una nazione che è una tasca chiusa al centro del continente eurasiatico, fatta di steppe dove sembra di sentire il rombo dei cavalli al galoppo, deserti, terre ghiacciate e uno sfondo di montagne invalicabili. La Mongolia conquista la sua prima medaglia olimpica; è un argento, vinto dal ventisettenne Jigjidiin Mönkhbat. In patria, Mönkhbat è già un eroe. Ha primeggiato per cinque volte consecutive nel Naadam, pittoresco, antichissimo e spietato festival estivo che culmina nello stadio nazionale di Ulan Bator dove gli uomini, vestiti con singolari costumi, si cimentano nel tiro con l’arco, nell’equitazione e, appunto, in un particolare tipo di lotta che, ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 14 dicembre 2021) Alle Olimpiadi di Città del Messico 1968, su un palcoscenico minore, quello dei pesi medi nella lotta libera, si consuma un evento che passa inosservato alle telecamere ma che riveste un’importanza unica per un piccolo angolo di mondo, una nazione che è una tasca chiusa al centro del continente eurasiatico, fatta di steppe dove sembra di sentire il rombo dei cavalli al galoppo, deserti, terre ghiacciate e uno sfondo di montagne invalicabili. La Mongolia conquista la sua prima medaglia olimpica; è un argento, vinto dal ventisettenne Jigjidiin Mönkhbat. In patria, Mönkhbat è già un eroe. Ha primeggiato per cinque volte consecutive nel Naadam, pittoresco, antichissimo e spietato festival estivo che culmina nello stadio nazionale di Ulan Bator dove gli uomini, vestiti con singolari costumi, si cimentano nel tiro con l’arco, nell’equitazione e, appunto, in un particolare tipo di lotta che, ...

Ultime Notizie dalla rete : più umano Amazon, dopo la multa dell'Antitrust giornali e opinionisti in soccorso del colosso Usa. Trattando il consumatore da scudo umano Sebbene la Corte Ue abbia in più occasioni ribadito che l'intento dell'Unione dovrebbe essere ... Alla fine dietro queste tecnicalità, in cui il consumatore è usato come 'scudo umano' c'è il sempiterno ...

Disabilità ai tempi del Covid. La storia di Daniela e Maria, due mamme che combattono per una vita 'normale' ... però, diventa un po' più umano grazie anche a Daniela e Maria. Due donne carismatiche che, nel loro piccolo, ogni giorno, lanciano il cuore più in là, oltre l'ostacolo, dove c'è la vita che non ...

