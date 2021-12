Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 15 dicembre: Agnese parla di Giuseppe a Tina e Salvatore (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Paradiso delle Signore 6 continua a trasmettere ai suoi fedelissimi telespettatori grandi emozioni e clamorosi colpi di scena. Le anticipazioni inerenti alla messa in onda di mercoledì 15 dicembre 2021, rivelano che dopo aver parlato con Salvatore, Agnese parlerà anche con Tina, rivelandogli tutta la verità su Giuseppe. La signora Amato, ai suoi due figli, parlerà anche del legame che la lega profondamente ad Armando. Nel frattempo Dora vedrà in Nino un comportamento insolito, anche Armando inizierà a preoccuparsi per lui. Flora, dal canto suo, continuerà imperterrita a cercare degli indizi che possano ricondurla alla causa che ha portato alla morte suo padre Achille. Il Paradiso delle ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 14 dicembre 2021) Il6 continua a trasmettere ai suoi fedelissimi telespettatori grandi emozioni e clamorosi colpi di scena. Le anticipazioni inerenti alla messa in onda di mercoledì 152021, rivelano che dopo averto conparlerà anche con, rivelandogli tutta la verità su. La signora Amato, ai suoi due figli, parlerà anche del legame che la lega profondamente ad Armando. Nel frattempo Dora vedrà in Nino un comportamento insolito, anche Armando inizierà a preoccuparsi per lui. Flora, dal canto suo, continuerà imperterrita a cercare degli indizi che possano ricondurla alla causa che ha portato alla morte suo padre Achille. Il...

