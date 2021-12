Haaland, un club sogna in grande! Primi contatti con Raiola (Di martedì 14 dicembre 2021) Erling Haaland è forse il più grande oggetto dei desideri della maggior parte dei top club europei. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona sarebbe pronto a fare sul serio per l’attaccante del Borussia Dortmund. Il quotidiano spagnolo riporta di un primo incontro a Torino tra il presidente dei Blaugrana e Mino Raiola, procuratore del calciatore. Erling Haaland Haaland è il grande sogno per la prossima stagione, l’acquisto del classe 2000 potrebbe risollevare la situazione nella quale riversa la squadra. Infatti, a distanza di quasi 20 anni dall’ultima volta, i catalani non si sono qualificati per gli ottavi di finale di Champions League. Il Barcellona dovrà però fare i conti con le richieste del giocatore e con la concorrenza, che si preannuncia spietata. Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021) Erlingè forse il più grande oggetto dei desideri della maggior parte dei topeuropei. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona sarebbe pronto a fare sul serio per l’attaccante del Borussia Dortmund. Il quotidiano spagnolo riporta di un primo incontro a Torino tra il presidente dei Blaugrana e Mino, procuratore del calciatore. Erlingè il grande sogno per la prossima stagione, l’acquisto del classe 2000 potrebbe risollevare la situazione nella quale riversa la squadra. Infatti, a distanza di quasi 20 anni dall’ultima volta, i catalani non si sono qualificati per gli ottavi di finale di Champions League. Il Barcellona dovrà però fare i conti con le richieste del giocatore e con la concorrenza, che si preannuncia spietata.

