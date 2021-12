Gf Vip 6, Eva Grimaldi annuncia il suo ingresso nella Casa: “Imma Battaglia deve stare attenta perché…” (Di martedì 14 dicembre 2021) E’ ufficiale, Eva Grimaldi sarà una concorrente del Gf Vip 6. I rumors si rincorrevano ormai di diversi giorni ma, questa volta, a confermare la notizia è stata la diretta interessata. L’attrice ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Chi che la pubblicherà per intero nel numero che uscirà domani. Intanto, però, sono state rese note alcune dichiarazioni della futura gieffina. Entro nella Casa del Gfvip. È il mio primo Natale lontano dai miei. Anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, mi ricordo che avevamo la possibilità di rimanere lì o di tornare in Italia, a spese nostre , per le Feste. E io sono volata da mia mamma. Questa volta invece lascerò Imma sola per le Feste. La Grimaldi ha poi voluto dare un avvertimento a sua moglie Imma ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 dicembre 2021) E’ ufficiale, Evasarà una concorrente del Gf Vip 6. I rumors si rincorrevano ormai di diversi giorni ma, questa volta, a confermare la notizia è stata la diretta interessata. L’attrice ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Chi che la pubblicherà per intero nel numero che uscirà domani. Intanto, però, sono state rese note alcune dichiarazioni della futura gieffina. Entrodel Gfvip. È il mio primo Natale lontano dai miei. Anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, mi ricordo che avevamo la possibilità di rimanere lì o di tornare in Italia, a spese nostre , per le Feste. E io sono volata da mia mamma. Questa volta invece lasceròsola per le Feste. Laha poi voluto dare un avvertimento a sua moglie...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Eva Grimaldi annuncia il suo ingresso nella Casa: “Imma Battaglia deve stare attenta perché…” L’attrice… - coeurdellion : Poche cose mi hanno fatto rimanere male nella vita come scoprire che quelle bellissime torte che i VIP postano semp… - teresacapitanio : RT @BITCHYFit: Eva Grimaldi nuova concorrente del Grande Fratello Vip * - Eva_Starz : @W06Anna ?????? l’anno prossimo ti mandiamo dentro con i VIP (sei più famosa di Gianmaria praticamente) ?? - chattiva : #gfvip per vivacizzare l'ambiente e far felici le saffiche,entrerà Eva Grimaldi ?? prevedo Irma Battaglia in ogni pu… -