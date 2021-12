Genoa-Salernitana, programma e telecronisti Mediaset sedicesimi Coppa Italia 2021/2022 (Di martedì 14 dicembre 2021) Il programma e i telecronisti su Mediaset di Genoa-Salernitana, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Tutto pronto al Ferraris per quello che oltre a valere gli ottavi di finale è uno scontro tra le peggiori squadre del campionato per rendimento, che si trovano sul fondo della classifica e che possono rilanciarsi almeno nella Coppa nazionale. Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 14 dicembre. Genoa-Salernitana sarà visibile su Italia 1 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Ile isudi, match deidi finale di. Tutto pronto al Ferraris per quello che oltre a valere gli ottavi di finale è uno scontro tra le peggiori squadre del campionato per rendimento, che si trovano sul fondo della classifica e che possono rilanciarsi almeno nellanazionale. Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 14 dicembre.sarà visibile su1 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. SportFace.

