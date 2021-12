Danza | è morta Galina Samsova | star del balletto classico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) Londra, 14 dic. - (Adnkronos) - La ballerina di origine russainternazionale del, con un passato di solista del London Festival Ballet e direttrice artistica dello Scottish Ballet, èa Londra all'età di 84 anni. Nata a Stalingrado il 17 marzo 1937,studiò alla Scuola Coreografica di Kiev, diventando nel 1956 solista del Teatro dell'Opera e deldi Kiev. Nel 1961 lasciò l'Urss e si stabilì in nord America, diventando prima ballerina delNazionale del Canada. Successivamente raggiunse il London Festival Ballet dove per nove anni fu la prima ballerina della compagnia. Jack Carter, Peter Darrell, Ronald Hynd e André Prokovskij hanno creato ruoli per ...