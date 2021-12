Comune di Napoli, eletti i presidenti di 5 Commissioni consiliari: ecco i nomi (Di martedì 14 dicembre 2021) Consiglio Comunale di Napoli: eletti i presidenti delle Commissioni “Sport e Pari Opportunità”, “Istruzione e Famiglia”, “Bilancio”, “Cultura, Turismo e Attività Produttive” e “Politiche Giovanili e Lavoro”. Alla presenza della presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato e dei vice presidenti Flavia Sorrentino e Salvatore Guangi, si è svolta ieri, lunedì 13 dicembre, la prima giornata Leggi su 2anews (Di martedì 14 dicembre 2021) Consiglio Comunale didelle“Sport e Pari Opportunità”, “Istruzione e Famiglia”, “Bilancio”, “Cultura, Turismo e Attività Produttive” e “Politiche Giovanili e Lavoro”. Alla presenza della presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato e dei viceFlavia Sorrentino e Salvatore Guangi, si è svolta ieri, lunedì 13 dicembre, la prima giornata

