Capodanno, feste in piazza vietate in Campania. De Luca: "Non rischiamo per follia" (Di martedì 14 dicembre 2021) Napoli, 14 dicembre 2021 " No alle feste di Natale e Capodanno in piazza , De Luca annuncia l'ordinanza che vieterà i festeggiamenti all'aperto in tutta la Campania. Tra oggi e domani, la Regione ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Napoli, 14 dicembre 2021 " No alledi Natale ein, Deannuncia l'ordinanza che vieterà iggiamenti all'aperto in tutta la. Tra oggi e domani, la Regione ...

