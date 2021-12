Arrosto di noci con composta di mele e mirtilli rossi

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 14 dicembre 2021) Questo piatto è geniale. L’diè delizioso anche il giorno dopo averlo preparato e può anche essere trasformato in un ingrediente base per un panino. E non contiene carne. Cosa ti serve per preparare l’diIngredienti per l’di: 2 pastinache (circa 300 g), pelate e tagliate a pezzi di