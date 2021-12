VIDEO Milan | Ibrahimovic è sicuro | “Scudetto? Lo vinceremo noi”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Milan

Piccola disavventura per , subito dopo il travolgente successo contro il Cagliari (4 - 0) che consente ai nerazzurri di scavalcare i 'cugini' dele di guadagnare il primo posto. Leggi anche > ...Infine ricordiamo che la diretta streaming(disponibile anche tramite i servizi di Sky e ... mentre l'Atalanta sarà di scena in Europa League e purtroppo ilè uscito da tutto. Possiamo ...Caos nel contesto del sorteggio per gli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Andrey Arshavin ha abbinato Manchester United e Villarreal, commettendo un errore, il quale però non dipendev ...L'Inter vola in testa alla classifica e il suo allenatore, invece, dalle scalette che dal campo di San Siro portano agli spogliatoi. Piccola disavventura per Simone Inzaghi, subito dopo ...