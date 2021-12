Uomini e Donne, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia hanno preso in giro tutti? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono passati pochi giorni da quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Francesca Del Taglia ha confessato mestamente che sì, le voci messe i giro dal blogger Amedeo Venza erano vere, e in effetti lei e il compagno Eugenio Colombo, padre dei suoi due figli Zeno e Brando, stavano attraversando una brutta crisi di coppia. Poi, però, qualche ora fa il volto noto del programma di Maria De Filippi ha pubblicato su Instagram una romantica foto abbracciata al compagno. E nello scatto i due tutto sembrano fuorché una coppia in crisi. Ovviamente sul web è montata la polemica: possibile che una crisi duri così poco? Se invece era una semplice litigata risolvibile, a che pro declamarlo a gran voce? Molti utenti del web, dunque, pensano a una messa in scena, ovvero al tentativo ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono passati pochi giorni da quando l’ex corteggiatrice diDelha confessato mestamente che sì, le voci messe idal blogger Amedeo Venza erano vere, e in effetti lei e il compagno, padre dei suoi due figli Zeno e Brando, stavano attraversando una brutta crisi di coppia. Poi, però, qualche ora fa il volto noto del programma di Maria De Filippi ha pubblicato su Instagram una romantica foto abbracciata al compagno. E nello scatto i due tutto sembrano fuorché una coppia in crisi. Ovviamente sul web è montata la polemica: possibile che una crisi duri così poco? Se invece era una semplice litigata risolvibile, a che pro declamarlo a gran voce? Molti utenti del web, dunque, pensano a una messa in scena, ovvero al tentativo ...

