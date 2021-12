Uccisa a coltellate nel Cagliaritano | il compagno dopo esser stato rintracciato tenta il suicidio

Advertising

iconanews : Uccisa a coltellate in casa, compagno fermato per omicidio - aranciaverde : RT @vetustissima: Ennesimo #femminicidio. Quando ancora si cerca l'assassino di #misterbianco, nel frattempo un'altra donna uccisa a coltel… - EugenioCardi : RT @vetustissima: Ennesimo #femminicidio. Quando ancora si cerca l'assassino di #misterbianco, nel frattempo un'altra donna uccisa a coltel… - interrisnews : Ancora una #donna #vittima della #violenza - LaStampa : Uccisa con decine di coltellate nel Cagliaritano: fermato il compagno della vittima -

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa coltellate

Leggi anche Orrore in casa, donnae trovata dopo giorni: è caccia al compagno Il corpo di Mihaela Kleics è stato trovato in un lago di sangue sono stati dai carabinieri della ...Un uomo, un sardo di 56 anni, è in stato di fermo per il femminicidio scoperto oggi nella tarda mattinata a Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano. La vittima è Mihaela Nicoleta Kleics, romena di 50 anni,...Griglia Timeline Grafo ...Il compagno di Mihaela Kleics, la 50enne romena uccisa nella sua abitazione a Quartu Sant'Elena, dopo essere stato rintracciato dai carabinieri nelle campagne di Castiadas, si è inferto delle coltella ...