Ravanusa | 48 ore dopo la tragedia si scava ancora sotto le macerie Ancora incerte le cause

(Di martedì 14 dicembre 2021) Quarantotto orel'esplosione devastante, che ha spazzato via quattro palazzine nel cuore di- e con esse le vite di sette persone, vittime accertate - il lavoro dei vigili del fuoco continua. Senza fermarsi, alla ricerca degli ultimi due dispersi. Le speranze di trovarein vita Giuseppe e Calogero Carmina, di 88 e 59 anni, sono pressoché nulle ma si continua are. La cronaca della seconda giornata di questo piccolo paese in provincia di Agrigento è iniziata all'alba, con il ritrovamento di quattro cadaveri, che si sono aggiunti ai primi tre, recuperati nelle ore successive al crollo. Tra loro anche i resti di Selene Pagliarello, l'infermiera al nono mese di gravidanza, che avrebbe dovuto dare alla luce tra pochi giorni il suo Samuele. A pochi metri da lei, i soccorritori hanno ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Da #Ravanusa arrivano immagini e notizie drammatiche. Il @Mov5Stelle si stringe alle persone coinvolte e ai familia… - elenabonetti : Le immagini che arrivano da #Ravanusa addolorano tutto il Paese. Sono vicina alle famiglie delle vittime e dei disp… - AzzolinaLucia : Immenso dolore per le immagini che vedo a #Ravanusa. Esprimo vicinanza a tutte le persone coinvolte e senso di grat… - Gianfra04912903 : RT @ohanarifugio: ?? Una preghiera per le vittime e i feriti del crollo delle palazzine di Ravanusa, e un grazie a tutti i pelosi che stanno… - ilgattonaccio : RT @emergenzavvf: ?? #Ravanusa #crollo palazzina, inizia con dolore questo nuovo giorno di ricerche: dopo 30 ore senza pause i #vigilidelfuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa ore

"In relazione alle notizie diffuse in questecirca presunti lavori di manutenzione eseguiti da Italgas sulla rete dinei 5 giorni precedenti l'evento", Italgas Reti spiega che "sulla ...Argomenti trattati Morta Selene Pagliarello,6.38 - Selene viene trovata senza vita Morta ... la disperazione dei genitori Daarrivano racconti particolarmente drammatici, attimi intensi ...Selene Pagliarello non ce l'ha fatta. La donna, che avrebbe dovuto partorire a breve il piccolo Samuele è stata trovata morta tra le macerie.Le ricerche andranno avanti fin quando tutti i corpi non saranno stati trovati. Cinque giorni prima dell'esplosione la manutenzione sull'impianto del metano non aveva evidenziato criticità ...