Quirinale | da Mattarella nuovi ambasciatori Egitto | Canada | Mongolia | Irlanda | Algeria

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto, nel pomeriggio al, in separate udienze per la presentazione delle Lettere credenziali, i: Alaaeldin Wagih Mohamed Roushdy, Repubblica Araba d'; Elissa Ann Golberg,; Tserendorj Narantungalag,; Patricia O'Brien,; Abdelkrim Touahria, Repubblica algerina democratica e popolare. Era presente agli incontri la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni.

Advertising

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella per il 52° anniversario della strage di Piazza #Fontana: - Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa di Enrico #Pieri: - Quirinale : #Milano, il Presidente #Mattarella arriva all’inaugurazione della stagione d’opera e balletto 2021-2022 del Teatro… - Carlacsrol : RT @ALFO100897: 'Dopo Mattarella un presidente patriota' La sfida della Meloni sul Quirinale. @GiorgiaMeloni Mi spiace contraddirla ma, in… - Maurizi20944316 : @Artventuno Sono certo che @Palazzo_Chigi #Draghi E @Quirinale #Mattarella Vorrebbero un presidente della Repubbl… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Mattarella

Roma, 13 dic 19:04 - Il presidente, Sergio, ha ricevuto nel pomeriggio alin separate udienze per la presentazione delle lettere credenziali i nuovi ambasciatori di Egitto, Canada, Mongolia, Irlanda e Algeria: Alaaeldin ...Quando ho parlato di Draghi al, anche se non si sa cosa voglia fare, io ho detto che ... anche con Draghi a Palazzo Chigi, il suo mandato è legato a quello di". Draghi patriota? ...Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto, nel pomeriggio al Quirinale, ...(LaPresse) “Sto chiamando i miei colleghi segretari di partito per invitarli a un ragionamento comune, a un confronto, a un ascolto per arrivare a gennaio a una scelta per l’elezione del presidente de ...