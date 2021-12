(Di lunedì 13 dicembre 2021) Minsk interromperà le forniture di gas verso l'se le sanzioni dell'Occidente la metteranno in una posizione di emergenza e non ci sarà il modo di rispondere con altre misure. Lo ha detto il ...

Advertising

lonewolf8719 : RT @GeMa7799: Bielorussia, Lukashenko: se sanzioni ci costringeranno taglieremo gas a Europa...“Se le sanzioni che impongono o introdurrann… - fremo03893514 : RT @GeMa7799: Bielorussia, Lukashenko: se sanzioni ci costringeranno taglieremo gas a Europa...“Se le sanzioni che impongono o introdurrann… - svizzera1985 : RT @ImolaOggi: Bielorussia, Lukashenko: se le sanzioni ci costringeranno, taglieremo il gas all'Europa - GeMa7799 : Bielorussia, Lukashenko: se sanzioni ci costringeranno taglieremo gas a Europa...“Se le sanzioni che impongono o in… - CatelliRossella : Lukashenko, taglieremo gas all'Europa se saremo costretti - Europa - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Lukashenko taglieremo

Agenzia ANSA

Lo ha detto il presidente bielorusso Alexandercitato da RIA Novosti. ."Forniamo calore all'Europa, e per di più minacciano di chiudere la frontiera". Acquista questo articolo Migranti,: se Ue introduce nuove sanzioni,gas Non perdere mai una notizia! Abbonati! Acquista questo articolo Migranti,: se Ue introduce nuove sanzioni,gas Non ...MOSCA. Minsk interromperà le forniture di gas verso l'Europa se le sanzioni dell'Occidente la metteranno in una posizione di emergenza e non ci sarà il modo di rispondere con al ...Torino, 13 dic. (LaPresse) - La Bielorussia è pronta a interrompere il transito del gas verso l'Europa se le nuove sanzioni occidentali metteranno il Paese in ...