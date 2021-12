LIVE – Sorteggio spareggi Conference League 2021/2022 (DIRETTA) (Di lunedì 13 dicembre 2021) La DIRETTA LIVE del Sorteggio degli spareggi della Conference League 2021/2022. Alle ore 14 di lunedì 13 dicembre sedici squadre, le terze classificate dell’Europa League e le seconde nei gironi della competizione Uefa debuttante in questa stagione. Nel frattempo la Roma, che non sarà coinvolta perché già agli ottavi, può però conoscere quali saranno le coppie di otto possibili rivali nel turno successivo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con gli accoppiamenti in tempo reale. REGOLAMENTO Sorteggio AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ladeldeglidella. Alle ore 14 di lunedì 13 dicembre sedici squadre, le terze classificate dell’Europae le seconde nei gironi della competizione Uefa debuttante in questa stagione. Nel frattempo la Roma, che non sarà coinvolta perché già agli ottavi, può però conoscere quali saranno le coppie di otto possibili rivali nel turno successivo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con gli accoppiamenti in tempo reale. REGOLAMENTOAGGIORNA LASportFace.

Advertising

SkySport : Sorteggi Champions ed Europa League, dove vederli in tv e streaming ? Sorteggio LIVE dalle 12 su Sky Sport 24, in s… - zazoomblog : LIVE Sorteggio Champions League in DIRETTA: ottavi di finale Juventus e Inter attendono l’avversaria - #Sorteggio… - SkySport : Sorteggi Champions ed Europa League, dove vederli in tv e streaming ? Sorteggio LIVE dalle 12 su Sky Sport 24, in s… - tuttoatalanta : VIDEO, Champions - Lunedì il sorteggio live degli ottavi - vocelaziale : Info sul sorteggio per i sedicesimi di #UEL Si svolgerà il 13 Dicembre a #Nyon?? Alle ore 13.30 (dopo quello per gl… -