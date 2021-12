L’ex campione di boxe Maurizio Stecca ricoverato per Covid: “Ho cominciato il match più difficile della mia vita” (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’ex campione di boxe Maurizio Stecca è ricoverato in ospedale a Treviso a causa del Covid. Stecca, 58 anni, campione olimpico a Los Angeles nel 1984, si trova in un reparto medico dell’ospedale Cà Foncello. Residente da tempo in Veneto, a Casale sul Sile (Treviso), è stato lui stesso, dal proprio profilo Facebook, a rendere noto il ricovero. “Ho cominciato il match più difficile della mia vita contro un avversario chiamato Covid” ha scritto L’ex pugile, pubblicando anche un selfie che lo vede con una mascherina per l’ossigeno sul volto. “Non lo so quante riprese ci saranno da fare – ha aggiunto – non indietreggerò mai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021)diin ospedale a Treviso a causa del, 58 anni,olimpico a Los Angeles nel 1984, si trova in un reparto medico dell’ospedale Cà Foncello. Residente da tempo in Veneto, a Casale sul Sile (Treviso), è stato lui stesso, dal proprio profilo Facebook, a rendere noto il ricovero. “Hoilpiùmiacontro un avversario chiamato” ha scrittopugile, pubblicando anche un selfie che lo vede con una mascherina per l’ossigeno sul volto. “Non lo so quante riprese ci saranno da fare – ha aggiunto – non indietreggerò mai ...

