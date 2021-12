Le storie dalla tragica esplosione di Ravanusa: Selene, Giuseppe e il sogno di essere genitori (Di lunedì 13 dicembre 2021) Selene, Giuseppe, Pietro, Enza, Carmela, Gioachina, Calogero, Angelo e un Giuseppe, quasi novant’anni. Sono i nomi delle vittime sepolte sotto le macerie di via Trilussa a Ravanusa, nell’agrigentino, dove un’esplosione ha portato a cedere quattro edifici e ne ha sventrati tre. Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina, lei infermiera del pronto soccorso al nono mese di gravidanza, dell’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento lui operaio erano passati a salutare i genitori di lui, Angelo Carmina, 72 anni, e Maria Crescenza Zagarrio, 69, che tutti in paese chiamavano Enza. Angelo è ancora sotto le macerie mentre Enza l’hanno tirata fuori senza vita da quel groviglio di cemento, mattoni e pezzi di ferro. Un saluto veloce prima di andare a cena fuori, in un ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021), Pietro, Enza, Carmela, Gioachina, Calogero, Angelo e un, quasi novant’anni. Sono i nomi delle vittime sepolte sotto le macerie di via Trilussa a, nell’agrigentino, dove un’ha portato a cedere quattro edifici e ne ha sventrati tre.Pagliarello eCarmina, lei infermiera del pronto soccorso al nono mese di gravidanza, dell’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento lui operaio erano passati a salutare idi lui, Angelo Carmina, 72 anni, e Maria Crescenza Zagarrio, 69, che tutti in paese chiamavano Enza. Angelo è ancora sotto le macerie mentre Enza l’hanno tirata fuori senza vita da quel groviglio di cemento, mattoni e pezzi di ferro. Un saluto veloce prima di andare a cena fuori, in un ...

