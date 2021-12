“Io non sono Pacificista”: Maldestro porta in teatro i diari di Strada (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo spettacolo, un monologo di Maldestro ispirato ai diari di Gino Strada, sarà in scena al Piccolo Bellini di Napoli giovedì 23 Dicembre Antonio Prestieri, in arte Maldestro, uno degli artisti più apprezzati della scena cantautoriale italiana; torna al teatro e nello specifico sul palco del Piccolo Bellini di Napoli. Come autore, regista e attore si esibirà in un monologo dedicato a Gino Strada, il chirurgo che ha speso tutta la sua vita per salvare quella degli altri.“Io non sono pacifista” racconta la violenza della guerra. Il viaggio di un chirurgo che – dal Kurdistan al Ruanda, dall’Afghanistan alle zone più minate – ha speso tutta la sua vita per salvare quella degli altri. Un’analisi profonda e necessaria che spesso vede l’Occidente complice di questa follia ... Leggi su zon (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo spettacolo, un monologo diispirato aidi Gino, sarà in scena al Piccolo Bellini di Napoli giovedì 23 Dicembre Antonio Prestieri, in arte, uno degli artisti più apprezzati della scena cantautoriale italiana; torna ale nello specifico sul palco del Piccolo Bellini di Napoli. Come autore, regista e attore si esibirà in un monologo dedicato a Gino, il chirurgo che ha speso tutta la sua vita per salvare quella degli altri.“Io nonpacifista” racconta la violenza della guerra. Il viaggio di un chirurgo che – dal Kurdistan al Ruanda, dall’Afghanistan alle zone più minate – ha speso tutta la sua vita per salvare quella degli altri. Un’analisi profonda e necessaria che spesso vede l’Occidente complice di questa follia ...

Advertising

borghi_claudio : Povia si è ammalato e il brillante gastroenterologo pensa bene di fare un tweet del genere. A ME non verrebbe mai i… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per la cara Ucraina, perché le tensioni siano risolte con il dialogo e non con le armi. Mi addolo… - gualtierieurope : Sono davvero orgoglioso di restituire alle romane e ai romani il #PontediFerro dopo appena 70 giorni, in tempi reco… - serafinobandini : Dedicandomi soprattutto ai loro corpi in movimento perché, è noto, la parola può mentire, il colpo no: si 'confessa… - andreafontanot : @claudiami2000 @albertomura @AdrianaSpappa @jimmomo No, l'immortalità non credo fosse prevista. Ma magari sono male informato io. -