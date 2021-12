Inchiesta su procuratori | la Gdf chiede documenti alla Fiorentina su cessione di Chiesa

Advertising

romanoziroldo : RT @Gazzetta_it: Evasione fiscale e riciclaggio: i procuratori Ramadani e Chiodi sotto inchiesta a Milano - tiramolla2005 : @cmdotcom all'arrembaggio ???? Io non ho parole! Questi procuratori hanno lavorato con centinaia di squadre e loro ch… - Gazzetta_it : Evasione fiscale e riciclaggio: i procuratori Ramadani e Chiodi sotto inchiesta a Milano - qn_giorno : Inchiesta calciomercato, indagati due procuratori e undici società sotto la lente - danyalex1978 : @SandroSca Ovviamente l’inchiesta giudiziaria non c’entra nulla ?!? Ovviamente Paratici l’hanno cacciato a caso que… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta procuratori

Commissioni, la Guardia di Finanza perquisisce gli uffici di Pietro Chiodi, agente sportivo legato a Ramadani. L'accusa è di reti fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio Dopo l'sulle presunte ...Un'altra bufera sul mondo del calcio, questa volta non legata all'sulle plusvalenze. Due, l'albanese Fali Ramadani e Pietro Chiodi , sono indagati per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. Secondo l'ipotesi accusatoria della procura di ...Secondo quanto riportato dall'Ansa, la Procura di Milano ha inserito Fali Ramadani e Pietro Chiodi nel registro degli indagati: fari sulle comissioni in operazioni di compravendita. Intanto La Guardia ...Strage Ravanusa, un “pool” della Procura per indagare sulle cause del disastro. L’idea del procuratore di Agrigento per fare chiarezza.